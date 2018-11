Der Index-Anbieter MSCI hat seine Halbjahres-Überprüfung bekannt gegeben und nun fix mitgeteilt, dass Verbund in der Gruppe MSCI Global Standard Indizes in den speziellen Austria Index aufgenommen wird. In der Aussendung von MSCI wird der Verbund sogar als einer der größten Zugänge im MSCI World Index hervorgehoben, neben Wellcare Health Plans (USA) und KKR & Co (USA). In der Gruppe der MSCI Global Small Cap Indizes ersetzt Palfinger die Polytec -Aktie. Polytec kommt dafür in die Gruppe der MSCI Global Micro Cap Indizes. Die Änderungen werden am Abend des 30. November effektiv.

Den vollständigen Artikel lesen ...