Erst war es nur ein April-Scherz, dann kündigte Elon Musk an, tatsächlich einen Tequila auf den Markt zu bringen. Doch die Pläne stoßen in Mexiko auf Widerstand: Ein Verband will gegen Tesla vorgehen.

Tesla-Chef Elon Musks Ausflug in die Spirituosenwirtschaft stößt in Mexiko auf Widerstand: Die Tequila-Produzenten des Landes sehen durch das von Musk Mitte Oktober angekündigte Getränk namens "Teslaquila" den Schutz der Marke "Tequila" verletzt. Der exzentrische Chef des Elektroautobauers, bekannt für hochfliegende Pläne wie Weltraumtourismus und Hochgeschwindigkeitstunnel, will jetzt offenbar die milliardenstarke Industrie um den agavenhaltigen Schnaps aufmischen. Das rief jedoch den Tequila-Regulierungsrat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...