BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will erst nach Beratungen der EU-Staaten am Nachmittag eine Bewertung der Einigung vornehmen, die nach britischen Angaben zu einem Vertragsentwurf für den Brexit erreicht wurde. "Wir müssen das Ergebnis dann im Detail bewerten, wenn wir es kennen", sagte Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die EU-Kommission werde die Mitgliedstaaten am Nachmittag unterrichten, und danach würden die Länder die Ergebnisse im Einzelnen bewerten.

Zudem gelte es abzuwarten, wie sich die britische Regierung verhalte. "Die Bundesregierung begrüßt natürlich jeglichen Fortschritt, der dazu führt, dass der Austritt Großbritanniens geregelt abläuft", hob Fietz aber hervor. "Dies wäre vor allem im Interesse der betroffenen Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen." Der weitere Prozess zu einem Austrittsabkommen müsse "zügig" ablaufen, denn "nach wie vor drängt die Zeit".

Die Botschafter der EU-Staaten wollen sich nach Angaben einer Sprecherin des Auswärtigen Amtes um 15 Uhr in Brüssel mit dem Thema befassen. "Falls es eine Einigung gibt oder wesentliche Fortschritte zu verzeichnen sind, dann würden wir das sehr begrüßen", sagte auch sie.

Unterdessen betonte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), es wäre "wichtig, dass der Gordische Knoten beim Brexit endlich durchschlagen" werde. "Die britische Regierung sollte den Weg in Richtung eines geregelten Brexit erkennbar und glaubhaft einschlagen und damit das Schlimmste abwenden", forderte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Für die Unternehmen sei es allerhöchste Zeit zu wissen, worauf sie sich vorbereiten müssten. Entscheidend werde letztlich die Frage sein, "ob die britische Regierung das britische Parlament überzeugen kann".

