Woher kam die Idee, als "Hardware-Mensch" die Fronten zu wechseln und sich mit Software zu beschäftigen? Dr. Jürgen Seyler: In der Automatisierung war 2014 ein technologischer Stand erreicht, bei dem scheinbar weniger die Innovation als der "Preis per IO" im Vordergrund zu stehen schien. Durch den Preisverfall und die Miniaturisierung universell einsetzbarer Hardware schwinden immer mehr die Nischen für spezifisch an die Kundenanforderungen angepasste Hardwarelösungen in kleinen Stückzahlen. Anders ausgedrückt, Nischen können in steigendem Maße über Software weit besser abgedeckt werden als über spezielle Hardwareentwicklung. Wo haben Sie Ihre Chance in der Entwicklung von Software gesehen? Dr. Jürgen Seyler: Oft wird Software immer noch nach dem Credo "Never change a running System" implementiert, denn mechanisch sind Systeme schneller aneinander angepasst als in der Software. Dazu kommt, dass SPS Code nur bedingt wiederverwendbar ist und hardwarenah geschrieben wird. Bei der Softwareentwicklung wird zuerst die Hardware Topologie, Architektur und das individuelle Device ausgewählt. Das heißt viel Aufwand fließt in die Schnittstellen und hardwarespezifische Funktionen. Eine Portierung auf andere Geräte ist damit verhältnismäßig schwierig. Der Lösungs-Algorithmus kommt gedanklich erst an zweiter Stelle. Dabei sollte es doch genau anders herum sein: Ich habe eine bestimmte Aufgabe zu lösen und erst am Ende sollte ich mir dann Gedanken machen, auf welcher Hardware, in welcher Topologie und mit welcher Systemarchitektur ich den Algorithmus laufen lasse. Der Grund dafür ist, dass über einen modellbasierten Programmieransatz sich Systeme einfacher an neue oder zusätzliche Aufgaben anpassen lassen. In welcher Form trägt Ihr Programmiersystem dazu bei? Dr. Jürgen Seyler: ...

