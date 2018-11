Noch in diesem Jahr will ein Immobilienriese des Starinvestors nach Mailand, Wien und Dubai expandieren. Das ist ein weiterer Schritt hin zum globalen Netzwerk.

Einer von Warren Buffetts Immobilienmaklern erweitert seine Präsenz in der ganzen Welt. Die Expansion soll von Italien über Japan bis in den Nahen Osten gehen. Der Makler, Berkshire Hathaway HomeServices, hat sich dafür diesen Monat mit Kay & Co. aus London zusammengetan, dem zweiten Franchisenehmer in Europa nach Rubina Real Estate in Berlin. Das Unternehmen hofft, Mailand, Wien und Dubai noch in diesem Jahr in sein Netzwerk aufnehmen zu können.

"Wir haben bereits eine Reihe von Märkten eingebunden", sagte Gino Blefari, CEO von HSF Affiliates, zu der auch Berkshire Hathaway HomeServices gehört. "Letztendlich wollen wir in allen großen Metropolenmärkten vertreten sein." Das Unternehmen führe auch Gespräche mit potenziellen Partnern in Paris und Madrid. Außerdem interessiert man sich für Mexiko City, Hongkong und Tokio.

Im Zuge des Kaufs eines Energieunternehmens ...

