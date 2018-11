Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen wurden zwei Emissionen im Gesamtvolumen von EUR 2,5 Mrd. am Covered Bond-Markt platziert, so Henning Walten von der Nord LB.Damit steige das im laufenden Jahr im EUR-Benchmarksegment begebene Volumen (inklusive Taps) auf EUR 129,95 Mrd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...