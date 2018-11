Hannover (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche hat der Stadtstaat Bremen eine 20-jährige Anleihe (ISIN DE000A2G8W32/ WKN A2G8W3) begeben, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA von der Nord LB.Diese habe EUR 500 Mio. umfasst und sei zu ms +3 Bp gekommen. Das Segment der Bundesländer dürfe auch deshalb als lebhaft bezeichnet werden, weil Nordrhein-Westfalen dieser Transaktion aus dem Norden in nichts nachgestanden und EUR 1 Mrd. via zehnjähriger Anleihe (ISIN DE000NRW0LF2/ WKN NRW0LF) zu ms -7 Bp eingesammelt habe. Eine Sektion darunter sei die Stadt Mainz Mal wieder mit einem zweijährigen Floater unterwegs gewesen. Dies sei bei der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt seit Jahren das bevorzugte Medium (Zinsausgestaltung, nicht die Laufzeit). ...

