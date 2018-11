Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Nur mit Mühe hat die deutsche Finanzagentur Bundesanleihen mit 30-jähriger Laufzeit am Mittwoch am Markt unterbringen können. Das Aufstockungsangebot im Volumen von 1,5 Milliarden Euro war technisch unterzeichnet, wie es im Fachjargon heißt. Nachgefragt wurde lediglich ein Volumen von 1,373 Milliarden, wovon letztlich 1,185 Milliarden auch bedient wurden. 315 Millionen Euro gingen in das Buch der Agentur für spätere Marktpflegezwecke. Die Durchschnittsrendite sank von 1,10 auf 1,04 Prozent.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Resultate der Vorgängerversteigerung vom 12. September:

Emission 1,25-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2048 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,373 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,185 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,2 (2,0) Durchschnittsrend. 1,04% (1,10%)

November 14, 2018 06:47 ET (11:47 GMT)

