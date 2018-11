"Die Kunststoffverpackungsindustrie profitiert weiterhin von der allgemein sehr guten Konjunktur in Deutschland", kommentiert IK-Wirtschaftsexpertin Inga Kelkenberg die aktuelle Lage. "Negative Berichterstattungen und Diskussionen in den Medien zeigen derzeit keine Auswirkungen am Markt. Das Umsatzplus liegt mit 5,1 Prozent über dem Wachstum des Vorjahres von 3,9 Prozent." Markt-Wachstum über alle Segmente In allen Segmenten zeichnen sich teilweise deutliche Steigerungen ab. Bei einzelnen Produktgruppen, wie den Flaschen, machen sich dabei Preiserhöhungen beim Rohmaterial bemerkbar, die sich in höheren Umsatzzuwächsen widerspiegeln. Wenn sich die Entwicklung in diesem Jahr wie erwartet fortsetzt, wird demnach ein Branchenumsatz von 15,5 Mrd. EUR erreicht. Die Unternehmen der Branche klagen über steigende Energiekosten sowie wachsende Schwierigkeiten beim Besetzen neuer Stellen. Die Markteinschätzung basiert auf aktuell vorliegenden statistischen Kennzahlen sowie einer Branchenbefragung der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung im Auftrag der IK. (sf) Trendbarometer Kunststoffpackmittel in Deutschland 2018 Packmittelgruppen Menge in 1.000 t Änderung Umsatz in Mio. € Änderung 2017 2018 in % 2017 2018 in % Verpackungsfolien 1.676 1.741 3,9 5.222 5.499 5,3 Beutel, Tragetaschen, Säcke 504 537 6,6 1.512 1.574 4,1 Becher, Dosen, Kisten, Steigen, Paletten 713 733 2,8 2.540 2.615 2,9 Flaschen 659 685 4,1 1.894 2.045 7,9 Flaschen PET 480 502 4,4 keine Aufgliederung nach PET und anderen Kunststoffen Flaschen, andere Kunststoffe 178 184 3,1 Verschlüsse 343 353 2,9 1.430 1.500 4,9 Fässer, Kanister, Eimer 243 251 3,3 1.015 1.043 2,7 Sonstige 235 244 3,7 1.093 1.172 7,2 Insgesamt Quelle: GVM, IK, Statistisches Bundesamt Stand: Oktober 2018 4.372 4.544 3,9 14.706 15.448 5,1

