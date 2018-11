Es herrscht relative Ruhe bei eher schwächerer Grundtendenz. Dabei klingt das ja nicht so schlecht: Die Trump-Regierung werde vorerst keine neuen Zölle auf Autoimporte verhängen, da hochrangige Regierungsvertreter noch Revisionen an einem Bericht des Handelsministeriums erwägen. Die deutschen Autowerte reagierten positiv. In Österreich gibt es ja nur Nearbys ...Polytec ( Akt. Indikation: 9,19 /9,28, -1,76%)voestalpine ( Akt. Indikation: 30,50 /30,55, 1,17%)KTM Industries ( Akt. Indikation: 58,20 /59,40, -2,00%) Ein Rätsel ist mir die schwache Performance der EVN. Gut, der Verbund hat MSCI-Fantasie, aber so einen gewaltigen Unterschied kann das nicht machen und auch operativ ist das alles nicht so abweichend wie die Kurse ....

Den vollständigen Artikel lesen ...