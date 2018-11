Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Nach einem soliden operativen Ergebnis (FFO) in den bisherigen neun Monaten habe das Immobilienunternehmen die Erwartungen an einen etwas höheren Ausblick erfüllt, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob außerdem die für das zweite Halbjahr in Aussicht gestellte Aufwertung des Immobilienportfolios hervor./tih/bek Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

