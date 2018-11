Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister habe einmal mehr die Jahresziele angehoben, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den bisherigen neun Monaten habe sich das operative Gewinnwachstum (Ebitda) aus eigener Kraft beschleunigt - eine Tendenz, die seiner Einschätzung nach in den kommenden Jahren anhalten dürfte./tih/bek Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007472060