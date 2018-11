Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:08 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.724,00 -0,13% -0,14% Euro-Stoxx-50 3.208,02 -0,52% -8,45% Stoxx-50 2.949,20 -0,49% -7,19% DAX 11.433,75 -0,34% -11,49% FTSE 7.052,12 -0,02% -8,25% CAC 5.079,85 -0,43% -4,38% Nikkei-225 21.846,48 +0,16% -4,03% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,25 -11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,75 55,69 +0,1% 0,06 -4,0% Brent/ICE 65,86 65,47 +0,6% 0,39 +4,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.199,89 1.202,30 -0,2% -2,42 -7,9% Silber (Spot) 13,97 14,00 -0,2% -0,03 -17,5% Platin (Spot) 832,10 839,50 -0,9% -7,40 -10,5% Kupfer-Future 2,69 2,69 +0,1% +0,00 -19,7%

Nach dem Absturz vom Dienstag stabilisieren sich die Ölpreise am Mittwoch. Auslöser war laut den Rohstoffexperten der Commerzbank ein Tweet von US-Präsident Trump, in dem er die Opec aufforderte, die Produktion nicht zu kürzen. Daneben verweisen die Experten auf den am Dienstag veröffentlichten Opec-Monatsbericht, der die "dringende Notwendigkeit" einer Produktionskürzung aufgezeigt habe. Am Abend habe dann noch die US-Energiebehörde für weiteren Abgabedruck gesorgt, als sie ihre neue Schätzung für die US-Schieferölproduktion bekanntgegeben habe. Diese soll im Dezember um 113.000 auf die Rekordhöhe 7,94 Millionen Barrel pro Tag steigen. Im Tagesverlauf am Mittwoch veröffentliche die Internationale Energieagentur (IEA) ihre neuen Angebots- und Nachfrageschätzungen. Diese dürften ebenfalls zeigen, dass der Ölmarkt im nächsten Jahr überversorgt ist und daher Kürzungsbedarf bestehe. Für eine Preiserholung bedürfe es daher Signalen der Opec, dass sie trotz der Trump-Kommentare zu einer Produktionskürzung bereit ist.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte am Mittwoch wenig verändert starten. Im Fokus stehen der Absturz der Ölpreise sowie die politischen Entwicklungen rund um den Brexit und den italienischen Haushalt. Konjunkturseitig steht die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für Oktober an. Ökonomen erwarten einen Anstieg um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, in der Kernrate um 0,2 Prozent. Sollten die Preisanstiege höher ausfallen, dürfte schnell wieder die Angst vor rasch steigenden Zinsen die Stimmung eintrüben.

Unter den Einzelwerten verlieren Snap vorbörslich 4,6 Prozent, nach Meldungen, wonach die Aufsichtsbehörde den Börsengang des Social-Media-Unternehmens 2017 untersuchen will. Daneben dürften überwiegend Geschäftszahlen die Kurse bewegen. Unter anderem hat der Kochboxen-Anbieter Blue Apron die Erwartungen der Anleger nicht erfüllt. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einer Verkaufswelle am Vormittag holen die Börsen in Europa einen Teil der Verluste wieder auf. Am Morgen verschreckte zunächst, dass Italien den 2019er Haushaltsentwurf nicht wie von der EU gefordert nachgebessert hat. Daneben missfiel das überraschend deutlich geschrumpfte deutsche BIP. Nicht als großer Durchbruch wird der offenbar auf Unterhändlerebene gefunde Brexit-Kompromiss gefeiert, zumal er noch lange nicht in trockenen Tüchern ist. Die Börsen in Mailand und Athen sind die Schlusslichter in Europa. Hintergrund ist die Sorge um die Schuldentragfähigkeit Italiens, nachdem die Regierung in Rom sich geweigert hat, den stark schuldenerhöhenden Haushaltsentwurf nachzubessern. Bei den Einzelunternehmen gibt es erneut eine Flut an Geschäftszahlen zu verarbeiten. Zu Merck (Kurs plus 1,7 Prozent) heißt es aus dem Handel: "Die Zahlen waren gut, und den leicht mauen Ausblick hat die Aktie nun verdaut." Schlusslicht im DAX sind Wirecard mit einem Minus von 3,8 Prozent. Händler sprachen am Morgen noch von "gemischt ausgefallenen" endgültigen Zahlen des Bezahldienstleisters. Gute Zahlen haben die Versorger vorgelegt. Eon ziehen um 3,6 Prozent an. RWE steigen um 2,5 Prozent. Einen Kurseinbruch von 18 Prozent erleidet die Aktie von Shop-Apotheke nach einer Gewinnwarnung. Mediaset brechen in Mailand nach den Zahlen um 8,5 Prozent ein. Das dritten Quartal sei zwar mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, das Unternehmen rechne aber mit Gegenwind bei den Werbeeinnahmen. Ähnliches war zuletzt schon von Prosieben und RTL zu hören gewesen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:57 Di, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1276 -0,20% 1,1295 1,1279 -6,2% EUR/JPY 128,40 -0,12% 128,66 128,50 -5,1% EUR/CHF 1,1385 +0,09% 1,1375 1,1376 -2,8% EUR/GBP 0,8710 +0,49% 0,8694 0,8675 -2,0% USD/JPY 113,89 +0,06% 113,90 113,97 +1,1% GBP/USD 1,2946 -0,68% 1,2991 1,3008 -4,2% Bitcoin BTC/USD 6.289,30 -0,9% 6.365,90 6.355,10 -54,0%

Der Dollar profitiert am Mittwoch etwas von der Hoffnung auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen China und den USA. Beide Seiten haben vor einem Treffen von US-Präsident Trump und dem chinesischen Ministerpräsidenten Xi Jinping Ende des Monats ihre Gespräche wiederaufgenommen.

Das britische Pfund gibt derweil einen Teil seiner Gewinne wieder ab, mit dem es auf die Nachricht reagiert hatte, dass eine Einigung über die Modalitäten des Brexit erzielt worden sei. Jordan Rochester, Devisenanalyst bei Nomura, sieht das Pfund bis auf 1,40 Dollar steigen, falls das britische Parlament der Einigung bis zum Ende des Jahres zustimmt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben sich zur Wochenmitte in einem volatilen Umfeld mehrheitlich mit Abgaben gezeigt. Der Nikkei-Index in Tokio und der Taiex in Taiwan schlossen mit leichten Zugewinnen. Für Verunsicherung sorgten in der gesamten Region die am Dienstag weiter massiv gefallenen Ölpreise. Das japanische Bruttoinlandsprodukt entsprach den Erwartungen und hatte keinen Einfluss auf den Markt. Chinesische Konjunkturdaten enthielten derweil Licht und Schatten: Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober auf Jahressicht so langsam wie seit fünf Monaten nicht. Dagegen stieg die Industrieproduktion um 5,9 Prozent etwas stärker als erwartet. Die rohstofflastige Börse in Sydney war das klare Schlusslicht. Nach unten gedrückt wurde der Index von Verlusten bei Aktien aus dem Öl- und Rohstoffsektor. Santos knickten um 5 Prozent ein. Für Woodside und Oil-Search ging es um 2,5 bzw. 2,6 Prozent abwärts. Fortescue gaben 4,6 Prozent ab. Die Schwergerwichte BHP Billiton und Rio Tinto reduzierten sich um 2,3 bzw. 2,6 Prozent. In Tokio gaben im Ölsektor Inpex um 1,9 Prozent nach und Japan Petroleum Exploration um 2,1 Prozent. In Hongkong verloren CNOOC und Sinopec 5,3 bzw 3,2 Prozent. Petrochina gaben 3,9 Prozent ab und fielen auf ein Dreimonatstief. In Taiwan verlor der Apple-Zulieferer Hon Hai 1,5 Prozent nach Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal. Asustek gaben 8,8 Prozent ab. Der Computer-Hersteller hatte mitgeteilt, dass die Lieferschwierigkeiten von Intel weiterhin das Ergebnis belasten werden. In Südkorea gewann die Aktie von Korea Electric Power 4,6 Prozent nach über den Marktwartungen liegenden Zahlen für das dritte Quartal.

CREDIT

Uneinheitlich zeigen sich am Mittwoch die Risikoprämien am Markt für europäische Unternehmens- und Staatsanleihen. Das sture Beharren der italienischen Regierung auf ihrer Neuverschuldung spiegelt sich nicht erneut in einer Weitung der Prämien auf ganzer Marktbreite. Das Niveau sei ohnehin wieder erhöht und die Situation noch völlig offen. Es werde auch noch Spielraum für gesichtswahrende Lösungen gesehen, da Italien Teile der Neuverschuldung möglicherweise mit Sonderfaktoren wie dem Brückeneinsturz in Genua und den Unwettern erklären könne, heißt es

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW erzielt leichtes Absatzplus - Preisdruck in Europa hält an

BMW hat im Oktober dank guter Verkäufe in Deutschland und China etwas mehr Autos verkauft als im Vorjahr. Der Absatz in der Gruppe mit der Marke BMW sowie Mini und Rolls-Royce stieg um 1,7 Prozent auf 200.883 Einheiten, wie der Automobilkonzern mitteilte. Von der Kernmarke wurden 171.131 Wagen verkauft, ein Anstieg von 1,6 Prozent. Seit Januar wurden 1,737 Millionen Wagen ausgeliefert (plus 1,8 Prozent). In der Gruppe betrug das Plus 1,3 Prozent.

Daimler baut weiteres Entwicklungszentrum in Peking

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 14, 2018 07:10 ET (12:10 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.