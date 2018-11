Das neue Cloud-Kompetenzzentrum ist mit dem Programm "Cloud Certified Professional" (CCP) weltweit in über 30 Ländern führend

Die Exclusive Group, das Value-Added-Services- und Technologie-Unternehmen (VAST), gab heute den Abschluss einer Vereinbarung bekannt, mit dem das Unternehmen zum alleinigen globalen Anbieter des renommierten, herstellerneutralen Akkreditierungsprogramms "Cloud Certified Professional" (CCP) von Arcitura Education wird. Dieser Schritt unterstreicht den besonderen Wert des Cloud-Kompetenzzentrums der Exclusive Group. Er wird es Tausenden von weiteren Vertriebspartnern ermöglichen, das notwendige Know-how zu erwerben, um den sich verändernden Kundenanforderungen im Zusammenhang mit dem Wandel im Cloud-Bereich gerecht zu werden und erhebliche zusätzliche Einnahmen zu erzielen.

"Vertriebspartner können es sich nicht leisten, ihren Marktvorsprung durch mangelnde Cloud-Kompetenz zu verlieren. Sie benötigen neue Fähigkeiten, um ihre Erfahrungen und ihr technisches Know-how zu erweitern, damit sie von ihren Kunden weiterhin als relevantes Unternehmen betrachtet werden", so Andre Dieball, Global Director des Bereichs Services der Exclusive Group. "70 bis 80 Prozent der Unternehmen leiden an mangelnder Cloud-Kompetenz, was die Gefahr birgt, dass wichtige Transformationsprojekte den Zeit- und Budgetrahmen überschreiten. Diese Projekte mit einem jährlichen Volumen von insgesamt mehreren Milliarden US-Dollar erfordern unabhängige, herstellerneutrale Cloud-Kompetenzen, die keine Cloud-Plattform und keinen Cloud-Anbieter gegenüber anderen Anbietern bevorzugen. Die Fähigkeit, ein vertrauenswürdiger Berater in Cloud-Angelegenheiten zu werden, ist für Partnerunternehmen eine herausragende Chance, die das CCP-Programm (Cloud Certified Professional) unserer Meinung nach in besonderer Weise bietet."

Es sind die folgenden Kurse und Prüfungen für das Programm erhältlich, das sich aus acht zertifizierten Spezialgebieten für das grundlegende und das fortgeschrittene Cloud-Know-how zusammensetzt: Cloud Technology Professional, Cloud Architect und Certified Cloud Security Specialist. Die Zertifizierungen und Kurse werden über das Cloud-Kompetenzzentrum von Exclusive Group angeboten. Das Kompetenzzentrum ist Teil des Geschäftsbereichs Passport Global Services. Die Kurse werden als Präsenzveranstaltung oder online in mehr als 30 Ländern weltweit angeboten. Zum einen profitieren die Partner direkt davon, ihr Wissen über den Cloud-Bereich zu erweitern, für das derzeit eine erhebliche, zum großen Teil unbefriedigte Nachfrage besteht. Zum anderen haben die Partner die Möglichkeit, durch den Weitervertrieb der Kurse und Prüfungen an ihre eigenen Kunden zusätzliche Einnahmen zu generieren.

"Heute ist es für Unternehmen, Projektteams und Fachleute wichtiger denn je, klares, eindeutiges und herstellerneutrales Wissen über das Cloud-Computing zu erwerben. Dieses Wissen bringt alle Beteiligten auf den gleichen Stand, wodurch Risiken gesenkt und Ertragspotenziale deutlich gesteigert werden können. Durch den Geschäftsbereich Passport Global Services hat Exclusive eine optimale Plattform mit erstklassigen Trainings- und Prüfungsangeboten eingerichtet, um Fachleuten bewährte, branchenspezifische Kompetenzen und Akkreditierungen im Bereich Cloud-Computing anzubieten", so Thomas Erl, renommierter Autor für die Bereiche Business und Technologie und CEO von Arcitura Education. "Unsere Botschaft lautet wie folgt: Verlieren Sie nicht den Anschluss investieren Sie jetzt in das Cloud-Kompetenzzentrum und nutzen Sie die Chance, branchenweit anerkannte Kompetenzen und Akkreditierungen im Bereich Cloud-Computing für sich selbst und Ihre Kunden zu erwerben."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

