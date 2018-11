Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft von Autoindustrie ausgebremst

Die deutsche Wirtschaft ist zum ersten Mal seit dreieinhalb Jahren wieder geschrumpft. Belastet von schwächelnden Exporten und sinkenden Konsumausgaben der Verbraucher verringerte sich das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang um 0,1 Prozent prognostiziert.

DIW: Konjunkturlage wirkt schlechter als sie ist

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat die Konjunkturlage in Deutschland trotz einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal weiter positiv bewertet. Dass die Wirtschaftsleistung geringer ausgefallen sei, sei "nicht unerwartet" gekommen, erklärte DIW-Konjunkturexperte Simon Junker.

Eurozone-Wachstum im dritten Quartal auf 0,2 Prozent halbiert

Die Wirtschaft im Euroraum ist im dritten Quartal nur halb so stark gewachsen wie im ersten Halbjahr. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal nur um 0,2 Prozent. Damit wurde die erste Schätzung vom 30. Oktober bestätigt, womit auch von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte im Vorfeld der Datenmeldung gerechnet hatten.

Industrie im Euroraum drosselt Produktion im September

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im September gedrosselt. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,3 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet.

Britische Inflation im Oktober stabil

Die Inflation in Großbritannien ist im Oktober stabil geblieben. Die Zahlen deuten darauf, dass die Bank of England (BoE) weiterhin auf Kurs ist, die Zinsen im nächsten Jahr anzuheben, sofern der Ausstieg Großbritanniens aus der EU reibungslos verläuft. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und entsprachen damit dem Anstieg im September, teilte die nationale Statistikbehörde mit.

Weidmann: Auf Weg zu geldpolitischer Normalität keine Zeit verlieren

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat gefordert, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) avisierte geldpolitische Normalisierung nicht aus fiskalpolitischen Erwägungen unnötig zu verzögern. "Der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland und im Euroraum bleibt intakt", betonte Weidmann, der Mitglied des EZB-Rats ist, beim "Wirtschaftsgipfel" der Süddeutschen Zeitung.

Buch: Finanzinstitute müssen für schlechtere Zeiten vorsorgen

Die deutschen Finanzinstitute sollen nach Aussage der Deutschen Bundesbank für wirtschaftlich schwierigere Zeiten vorsorgen. In ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht fordert die Bundesbank die Unternehmen auf, ausreichend Eigenkapital vorzuhalten, um für den Fall möglicherweise unterschätzter Kreditrisiken, überbewerteter Vermögenswerte, lange niedriger Zinsen, aber auch sehr schnell steigender Zinsen gewappnet zu sein. Gleichwohl sieht die Bundesbank noch keine Notwendigkeit, makroprudenzielle Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

EZB teilt bei Dollar-Tender 57,5 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 57,5 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatte eine Bank eine Summe von 47 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,71 (zuvor: 2,7) Prozent.

Italien verteidigt Haushaltspläne in Brief an EU-Kommission

Italien hat seine Haushaltspläne in einem Brief an die EU-Kommission verteidigt und von Brüssel mehr "Flexibilität" für Sonderausgaben nach dem Brückeneinsturz in Genua und den schweren Unwettern vor zwei Wochen gefordert. Rom brauche bei seiner Budgetplanung "Flexibilität für besondere Ereignisse", heiß es in einem Schreiben des italienischen Finanzministers Giovanni Tria an die EU-Kommission.

Sprecherin: Berlin bewertet Brexit-Ergebnis, "wenn wir es kennen"

Die Bundesregierung will erst nach Beratungen der EU-Staaten am Nachmittag eine Bewertung der Einigung vornehmen, die nach britischen Angaben zu einem Vertragsentwurf für den Brexit erreicht wurde. "Wir müssen das Ergebnis dann im Detail bewerten, wenn wir es kennen", sagte Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Von der Leyen: Briten können bei europäischer Armee mitmachen

Großbritannien könnte nach Worten von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen auch nach einem Ausscheiden aus der EU an einer künftigen europäischen Armee teilnehmen, wie sie Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) in ihrer Rede vor dem Europaparlament unterstützt hat. "Ja, das geht", sagte von der Leyen im ARD-"Morgenmagazin" auf eine entsprechende Frage.

Feuerpause beendet Gewalteskalation zwischen Israelis und Palästinensern

Die von militanten Palästinensergruppen verkündete Feuerpause mit Israel hat die Gewalteskalation zwischen beiden Seiten vorläufig beendet. Zwar äußerten sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und die Armee bisher nicht zu der Feuerpause, allerdings hob Israel am späten Dienstagabend alle Beschränkungen für die Bewohner im Süden des Landes nahe des Gazastreifens auf.

Israels Verteidigungsminister kündigt Rücktritt an

Aus Protest gegen die Feuerpause im Gazastreifen hat Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman am Mittwoch seinen Rücktritt angekündigt. Der als Hardliner geltende Minister sagte in Jerusalem, diese Vereinbarung sei eine "Kapitulation vor dem Terror". Der Rücktritt stürzt die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in eine Krise, Lieberman forderte vorgezogene Neuwahlen: "Wir sollten uns so schnell wie möglich auf einen Wahltermin einigen."

Erste Migranten aus Mittelamerika erreichen Tijuana an US-Grenze

Nach einer einmonatigen Reise haben die ersten Migranten aus Mittelamerika die Grenze der USA erreicht. Die ersten 350 Menschen aus dem Flüchtlingstreck trafen in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana ein. In Kalifornien auf der anderen Seite der Grenze begannen US-Soldaten mit dem Aufbau von Betonbarrieren und Stacheldraht, an zwei Grenzübergängen wurden dafür mehrere Fahrspuren abgeriegelt.

