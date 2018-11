Köln (ots) -



Heute starten die Dreharbeiten für den neuen "Tatort" aus Köln: Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ermitteln im Mordfall eines 17-jährigen Schülers. Seine Leiche wurde nackt an einem See-Ufer bei Köln gefunden. Das Drehbuch von Johannes Rotter ("Tatort - Mitgehangen", "Kehrtwende") verfilmt Regisseur Felix Herzogenrath ("Nord bei Nordwest - Waidmannsheil", "Der Staatsfeind").



Biolehrerin Frau Wessel (Ines Marie Westernströer: "Bettys Diagnose", "Rentnercops") hatte sich schon gewundert: So kurz vor dem Abitur in der letzten Klausur zu fehlen, ist völlig untypisch für Jan. Jetzt der Schock: Als die Kommissare Ballauf und Schenk ihr das Foto eines Toten zeigen, kann sie den Schüler sofort identifizieren. Sehr abweisend reagieren die Kursteilnehmer auf die Ermittlungsarbeiten der Polizei. Kurz nach der Befragung an der Schule taucht im Internet ein Video von Freddy Schenk auf, das ihn in Erklärungsnot bringt...



Mit im Einsatz sind Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth und Roland Riebeling als Norbert Jütte, Assistent von Ballauf und Schenk. In weiteren Gastrollen sind zu sehen: Moritz Jahn ("Dark", "Morgen hör ich auf"), Emma Drogunova ("Der Trafikant", "Toter Winkel"), Justus Johanssen ("Arthurs Gesetz", "Mitten in Deutschland: NSU - Die Täter"), Thomas Prenn ("Tatort - Damian", "Der namenlose Tag"), Karim Düzgün Günes ("Stralsund", "Wuff - Folge dem Hund"), Nicole Johannhanwahr ("Der Staat gegen Fritz Bauer", "Unser Kind"), Husam Chadat ("Tatort - Der Turm", "Brüder") u.v.a.



"Gegen den Strom" (AT) ist eine Produktion der Bavaria Fiction (Niederlassung Köln, Produzentin: Sonja Goslicki) im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln (Redaktion: Götz Bolten). Die Dreharbeiten laufen bis zum 14. Dezember 2018. Der Sendetermin steht noch nicht fest.



Fotos unter ARD-Foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Barbara Feiereis WDR Presse und Information Tel. 0221-220 7122 barbara.feiereis@wdr.de