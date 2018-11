Es ist erst knapp fünf Wochen her, als Brent C.O. oberhalb von 86 US-Dollar notierte und die vermeintlich einzig offene Frage war, wann die 100 US-Dollar erreicht werden würden. Seitdem stehe Brent C.O. allerdings massiv unter Druck und haben über 20 US-Dollar oder knapp 25 Prozent verloren. Ob des Preisrückgangs nimmt die Nervosität in der OPEC und bei anderen bedeutenden Ölproduzenten ...

