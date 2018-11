Bonn (ots) - Wie eine Palastrevolte - so mutete die überraschende Wahl des neuen Union-Fraktionschefs Ralph Brinkhaus im September an. Es folgten Landtagswahlen in Bayern und Hessen mit schmerzlichen Verlusten und schließlich eine sicher historische Pressekonferenz der Bundeskanzlerin: Angela Merkel wird in Kürze die Parteispitze räumen - die Tage ihrer Kanzlerschaft sind gezählt. In der CDU gärt es. Nach 18 Jahren Merkel-Vorsitz steht Veränderung an. Das Karussell möglicher Nachfolger dreht sich geschwind, Träume von alter Größe werden wach - doch wie soll die CDU der Zukunft aussehen?



Kann die Union in einer modernen Gesellschaft Volkspartei bleiben? Was möchten die jungen Anhänger, was die Frauen? Was erwarten der Wirtschaftsflügel, die christsozialen Arbeitnehmer oder die sogenannten Wertkonservativen? Wir blicken auf das, was war und analysieren, wo die Reise innerhalb der CDU hingehen könnte. Unsere Gäste sind die Politikwissenschaftlerin Professorin Dorothée de Nève von der Justus-Liebig-Universität in Gießen und Professor Stefan Marschall, Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Moderator im Studio ist Klaus Weidmann.



