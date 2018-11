Wie bei vielen anderen Indizes befindet sich auch dieser Wert seit den Verlaufstiefs aus Anfang 2009 noch immer in einem intakten Aufwärtstrend und konnte in diesem Zeitraum um über 500 Prozent an Wert zulegen. Geschuldet war dieser Umstand natürlich dem vorherigen und vor allem massiven Kursrutsch. Allerdings offenbart sich seit Anfang dieses Jahres ein korrektives Chartbild, das zunächst in den Unterstützungsbereich aus 2017 um 425 Punkten abwärts geführt hat. Nachdem im Oktober die vorläufigen Tiefststände bei rund 420 Punkten markiert wurden, stieg das Barometer wieder in den vorherigen Unterstützungsbereich aus 2017 um 450 Punkten an. Zusammen mit dem Kursverlauf aus Oktober ergibt sich nun ein recht eindeutiges Bild einer inversen SKS-Formation mit einem dazugehörigen Abwärtstrend bestehen seit Mitte September. Sollte sich diese Formationslage ...

