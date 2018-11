Die Bundesregierung hat jetzt einen Plan für das Megathema künstliche Intelligenz. Doch die vollmundige Strategie alleine sichert noch keinen Erfolg.

Für die Bundeskanzlerin und ihre Minister sind Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) bislang allzu oft ein Thema für schöne Reden gewesen, für mehr oder weniger lebhafte Diskussionen, denen sie sich auf Podien stellten, und auch für alle möglichen Räte und Kommissionen, die die Bundesregierung in den vergangenen Jahren und Monaten eingesetzt hat.

Es verwundert daher nicht, dass Deutschland im weltweiten Vergleich oft abgehängt erscheint. US-amerikanische und chinesische KI-Unternehmen dominieren den Markt. Auch in Europa sind andere Länder weiter.

So hat Großbritannien rund um seine Forschungseinrichtungen wie das Alan Turing Institute das innovativste Ökosystem für KI in Europa geschaffen. In Frankreich ist es dem Mathematiker Cédric Villani gelungen, mit seinem KI-Bericht, den er im Auftrag von Präsident Emmanuel Macron verfasst hat, das Land für technikaffine Unternehmen als Standort wieder interessant zu machen. Selbst Finnland hat sehr viel konkretere Vorstellungen davon, wie es KI anwenden will, als Deutschland, beispielsweise im Verkehr.

Dass die Bundesregierung nun endlich eine KI-Strategie vorlegt - an diesem Donnerstag will sie sie beschließen - kommt daher reichlich spät. Doch immerhin hat die Regierung gezeigt, dass sie für ...

