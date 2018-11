Theodor Weimer gibt sein erstes großes Interview als Vorstandschef der Deutschen Börse. Er spricht über den Abstand zur US-Konkurrenz, Übernahmepläne, den Stellenabbau und Friedrich Merz.

Als Theodor Weimer Anfang des Jahres die Führung der Deutschen Börse übernommen hat, musste er zunächst für Stabilität sorgen. Denn die Verunsicherung war groß.

2017 war zunächst die Fusion mit der London Stock Exchange geplatzt. Dann trat Vorstandschef Carsten Kengeter vorzeitig ab. Sein Nachfolger Weimer ist inzwischen gut elf Monate im Amt - und gibt sich angriffslustig.

"Wir brauchen größere Deals, die uns weiter nach vorne bringen", sagte der 58-Jährige dem Handelsblatt in seinem ersten großen Interview als Börsen-Chef. "Der Abstand zwischen uns und den wertvollsten Börsenbetreibern CME und ICE aus den USA darf nicht zu groß werden. Denn in unserem Geschäft ist Größe ein entscheidender Faktor."

Die Deutsche Börse hat in diesem Jahr zwei kleinere Zukäufe gestemmt. Die Fondsplattform Swisscanto und die Devisenhandelsplattform GTX kosteten jeweils knapp 100 Millionen Euro. Beide Übernahmen seien schöne Ergänzungen, aber kein Durchbruch beim Thema Zukäufe, betonte Weimer.

"Mein Aufsichtsrat lässt dem Vorstand bei dem Thema freie Hand und würde auch größere Übernahmen goutieren." Deals bis zu 1,5 Milliarden Euro könne der Frankfurter Börsenbetreiber aus eigener Kraft stemmen. "Aber wenn es notwendig sein sollte, könnten wir uns am Markt auch zusätzliches Eigenkapital für eine größere Übernahme besorgen."

Trotz ihrer Wachstumsambitionen ist die Deutsche Börse gerade dabei, rund 350 Arbeitsplätze abzubauen. Unter dem Strich wachse die Belegschaft aber deutlich, sagte Weimer. "Wir haben allein von Anfang Januar bis Mitte Oktober grünes Licht für die Einstellung von 720 neuen Mitarbeiter gegeben." Dieser Trend werde sich 2019 fortsetzen. "Wir werden auch nächstes Jahr zahlreiche neue Mitarbeiter einstellen."

Herr Weimer, Sie haben unter anderem für McKinsey, Goldman Sachs und die Hypo-Vereinsbank gearbeitet. Wie groß ist für Sie die Umstellung, jetzt einen Börsenbetreiber zu führen?Jedes Unternehmen hatte seinen Reiz. Was mir hier ins Auge sticht: Die Deutsche Börse ist wie ein Rohdiamant, den man durch Schleifen und Polieren noch stärker zum Glänzen bringen kann. Wir sind mit einem Marktwert von mehr als 20 Milliarden Euro die größte Börse in Europa, hochprofitabel und technologisch führend. Und wir sind im Dax. Dennoch fühlt man sich manchmal wie bei einem Mittelständler und Hidden Champion, denn wir haben nur rund 5000 Beschäftigte. Aber diese Mitarbeiter brennen für das Börsengeschäft und machen einen super Job. Mich beflügelt das Geschäft.

Im vergangenen Jahr hat der Rohdiamant viele negative Schlagzeilen produziert. Zunächst platzte die Fusion mit der London Stock Exchange. Dann trat Vorstandschef Carsten Kengeter, gegen den wegen des Verdachts auf Insiderhandel ermittelt wird, vorzeitig ab. Als ich hier ankam, befand sich das Unternehmen in einem Zustand großer Unsicherheit. Denn es war behauptet worden, die Deutsche Börse habe ohne ein Zusammengehen mit der London Stock Exchange keine Überlebenschance. Mein größtes Ziel für mein erstes Jahr war es, das zu widerlegen. Und das ist bislang gelungen. Wir sind - auch ohne eine große Transaktion - gut unterwegs. Der Umsatz ist in den ersten neun Monaten um mehr als zehn Prozent gestiegen, der Gewinn sogar um über 15 Prozent.

Nur wenige Wochen nach Ihrem Amtsantritt haben Sie den erweiterten Vorstand der Deutschen Börse abgeschafft und mehrere hochrangige Manager vor die Tür gesetzt. Brauchte die Deutsche Börse jemanden, der durchgreift?Der Aufsichtsratsvorsitzende hat mir in unserem ersten Gespräch gesagt, er suche jemanden, der in Strategie und Management stark sei. Die Mannschaft brauchte Vertrauen nach der fehlgeschlagenen Fusion. Sie brauchte jemanden an der Spitze, der sagt, wo es langgeht. Als Vorstandschef wird man dafür bezahlt, die Richtung vorzugeben und dann entsprechend zu managen. Man muss ein gutes Team zusammenstellen. Und man muss dort, wo Dinge nicht funktionieren, Veränderungen vornehmen.

Wenn man mit Mitarbeitern spricht, hat man bisweilen den Eindruck, Sie waren mit Ihrem Auftreten ein Kulturschock für die Deutsche Börse.Das ist doch gut so, oder? Wenn man ein Geschäft mit einer Gewinnmarge von rund 50 Prozent betreibt, gibt es immer die latente Gefahr, sich zurückzulehnen. Deshalb habe ich den Mitarbeitern vom ersten Tag an gesagt: Wir müssen rennen, damit wir unsere Position verteidigen und ausbauen können. Der Wettbewerb ist hart. Ohne Anstrengung gewinnst du nicht. Ist das ein Kulturschock? Ich denke, für den größten Kulturschock in diesem Unternehmen hat in den 1990er-Jahren Vorstandschef Werner Seifert gesorgt. Er hat aus einer klassischen Börse eine elektronische Handelsplattform gemacht. Was ich hier seit Anfang des Jahres verändere, ist dagegen doch geradezu harmlos.

Sie haben den Abbau von rund 350 Arbeitsplätzen angekündigt. Sorgt das nicht für zusätzliche Verunsicherung?Es tut immer weh, Stellen zu streichen. Am Ende könnten es weltweit sogar etwas mehr sein als 350. Aber wir werden die Arbeitsplätze sozialverträglich abbauen. Und ich bin dankbar, dass wir den Interessenausgleich schon mal für Deutschland unter Dach und Fach haben. Es ist aber unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir vom Qualifikationsprofil der Mitarbeiter her gut für die Zukunft gerüstet sind.

Wie passt der Personalabbau zu Ihren Wachstumsplänen? Das passt zusammen, denn wir bauen in anderen Bereichen Personal auf. Wir wachsen zweistellig im Jahr beim Umsatz, und wir haben allein von Anfang Januar bis Mitte Oktober grünes Licht für die Einstellung von 720 neuen Mitarbeitern gegeben. 450 davon arbeiten bereits heute für uns, der Rest startet in den kommenden Monaten. Unter dem Strich wächst unsere Belegschaft deutlich. Und wir werden auch nächstes Jahr zahlreiche neue Mitarbeiter einstellen.

Die Deutsche-Börse-Aktie hat seit Jahresanfang rund 15 Prozent auf 111 Euro zugelegt. Wie viel Luft nach oben gibt es noch? Der Aktienkurs hat sich vor allem so gut entwickelt, weil wir gute Zahlen vorgelegt haben. Wichtiger noch aber ist, dass wir es geschafft haben, zum Wettbewerb im Hinblick auf die Bewertung aufzuschließen. Trotz des in den vergangenen zwölf Monaten um rund 25 Prozent gestiegenen Kurses empfiehlt die Mehrzahl der Analysten unsere Aktie weiterhin zum Kauf. Das freut uns.

Bei Ihrem Ehrgeiz muss es doch Ihr Ziel sein, ein neues Allzeithoch zu schaffen.Ja. Gegen ein neues Allzeithoch hätten nur wenige etwas. Da nehme ich mich nicht aus. Aber das hat mit Ehrgeiz nichts zu tun, sondern ...

