Die Apple-Aktien wurden am Mittwoch von einem Analysten von Guggenheim Partners herabgestuft. Hintergrund ist die Annahme, dass 2019 der iPhone-Absatz um fünf Prozent schrumpft. Die Apple-Aktie gab in diesem Monat bereits um 12 Prozent nach und notiert im vorbörslichen New Yorker Handel bei 191,80 Dollar. Robert Cihra von Guggenheim Partners reduzierte Apple auf "Neutral" und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...