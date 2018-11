Köln (ots) -



Ein gesundes Gebiss ist wichtig für ein gesundes und glückliches Katzenleben, denn Katzen brauchen ihre Zähne wie Menschen ihre Hände: Zum Fangen und Zerteilen von Nahrung, zur Fellpflege, zum Tragen ihres Nachwuchses oder auch zum Raufen und Spielen mit Artgenossen. Doch leider gehören Zahn- und Zahnbetterkrankungen zu den häufigsten infektiösen Erkrankungen bei erwachsenen Katzen. Um Katzenhalter bei der Zahnpflege ihres Vierbeiners zu unterstützen, ruft die Initiative Service PLUS für Katzen vom 15. - 30. November 2018 die Aktionstage zur Zahngesundheit aus.



Katzenhalter, die bei ihrem Vierbeiner im Aktionszeitraum eine Zahnkontrolle in einer Service-PLUS-für-Katzen-Praxis durchführen lassen, haben die Möglichkeit, eine von 14 Jahresrationen exklusiver Katzennahrung von Royal Canin zu gewinnen: Einfach eine Kopie der Tierarztrechnung bis zum 31. Dezember 2018 an zahngesundheit@vm-pr.de schicken und das Los entscheidet Anfang 2019 über die glücklichen Gewinner.



Die Initiative Service PLUS für Katzen von Royal Canin und dem Bundesverband Praktizierender Tierärzte (bpt) e.V. wurde 2013 ins Leben gerufen, um auf die besonderen Bedürfnisse und Anforderungen von Katzen in der Tierarztpraxis aufmerksam zu machen. Mittlerweile sind knapp 600 Tierarztpraxen Teil der Initiative. Alle Service-PLUS-Praxen und weitere Infos unter www.service-plus-katzen.de.



