Mindtree richtet Stiftungslehrstuhl für künstliche Intelligenz ein, will KI-Spitzenforschung fördern



Mindtree (https://www.mindtree.com/), ein globaler Dienstleister im Bereich Technologie und digitaler Wandel, hat zusammen mit dem Indian Institute of Science Bangalore (IISc), Indiens führendes öffentliches Institut für Forschung und höhere Bildung in Wissenschaft, einen Stiftungslehrstuhl für die Forschung im Bereich künstliche Intelligenz eingerichtet. Bei der Kooperation geht es um Lehre und Forschung im Bereich KI mit Fokus auf Data Sciences und Natural Language Processing. Mit dem Stiftungslehrstuhl werden die Studierenden des Instituts an die Lösung moderner Business-Probleme mittels KI und Machine Learning herangeführt, um Lösungen mit hoher Schlagkraft zu entwickeln, die großflächig anwendbar sind.



In der Weltrangliste der Universitäten 2019 von Times Higher Education belegt IISc indienweit den ersten Platz[1]. Die Universität legt großen Wert auf die Förderung von Innovation und kritischem Denken in Wissenschaft, Technik, Design und Management.



Der Stiftungslehrstuhl trägt den Titel Mindtree Associate Professor Chair on Artificial Intelligence und richtet sich an vorwärtsdenkende Lehrkräfte, die bahnbrechende KI-Forschung betreiben (sowohl technische Stipendiaten als auch Fachexperten). Der erste Mindtree Associate Professor Chair wurde an Professor Vijay Natarajan verliehen, außerordentlicher Professor im Fachbereich Informatik und Automatisierung. Prof. Natarajan kann auf 12 Jahre Erfahrung zurückblicken und arbeitet auf den Gebieten wissenschaftliche Visualisierung, rechnergestützte Topologie und algorithmische Geometrie. Zu den Forschungsschwerpunkten gehören topologische Methoden der Visualisierung, mehrskalige Darstellung großer wissenschaftlicher Datenmengen, geometrische und topologische Simplifikation sowie Anwendungen der Visualisierung in Biowissenschaften, Klimaforschung und Werkstoffkunde. Prof. Natarajans Forschungsarbeit hat weit reichende Relevanz für Datenverarbeitung und -analyse sowie Visualisierungstechnologie der nächsten Generation.



Rostow Ravanan, CEO und Geschäftsführer von Mindtree, kommentierte: "Die künstliche Intelligenz gilt als Eckpfeiler zukünftiger Technologien. Sie braucht fruchtbaren Boden für die zukünftige Forschung und Entwicklung in Indien. IISc ist perfekt aufgestellt, um diese Rolle zu übernehmen. Hier können die klügsten Köpfe, die an dieser Disziplin interessiert sind, Innovations- und Entwicklungsarbeit an speziellen, KI-basierten Lösungen für Probleme unserer Zeit leisten. Unsere Kooperation mit IISc schafft Perspektiven, um die KI-Forschung voranzubringen. Für unsere Kunden bietet sie Zugang zu einigen der klügsten Köpfe, die auf diesem Gebiet arbeiten."



"Diese Partnerschaft mit Mindtree hat die Fähigkeiten des IISc in Kernbereichen entscheidend vorangebracht, die der Schlüssel der technologischen Zukunft sind", sagte Prof. Anurag Kumar, Direktor des IISc. "Wir freuen uns darauf, über diese Zusammenarbeit maßgebliche industriespezifische Einblicke in die moderne KI und Rechentechnologie und die dadurch gelösten Probleme zu erhalten. Durch die Initiative werden neue Perspektiven für unsere Studierenden geschaffen, damit sie lernen, innovieren sowie neue Ideen mit weit reichender positiver Wirkung implementieren und umsetzen können."



Informationen zu Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Global-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Das Unternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 19.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd (https://twitter.com/Mindtree_Ltd).



Informationen zu IISc:



Das Indian Institute of Science (IISc) besteht seit 1909 und ist aus der gemeinschaftlichen Anstrengung zwischen dem industriellen Vordenker Jamsetji Nusserwanji Tata, der indischen Regierung und dem Maharaja von Mysore hervorgegangen. Über das letzte Jahrhundert hat sich IISc als Indiens führendes Elite-Institut für höhere Bildung und Spitzenforschung in allen wissenschaftlichen und technischen Fachdisziplinen etabliert. In den MHRD NIRF-Rankings der indischen Universitäten belegte IISc bereits drei Mal in Folge den 1. Platz. Erst vor Kurzem wurde IISc als öffentliche Hochschul- und Forschungseinrichtung von der indischen Regierung der Status "Institution of Eminence" verliehen.



