publity AG hebt Prognose für 2018 an DGAP-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Prognose/Immobilien publity AG hebt Prognose für 2018 an 14.11.2018 / 15:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. publity AG hebt Prognose für 2018 an - EBIT, Jahresüberschuss und Umsatz 20-30 Prozent über Vorjahr erwartet - Erfolge bei Transaktionen und Vermietungen als positive Treiber Leipzig, den 14. November 2018 - Der Vorstand der publity AG ("publity", ISIN: DE0006972508) hat nach der heutig erfolgten erfolgreichen Veräußerung eines eigenen NPL-Portfolios und nach den mit signifikanten Success-Fees verbundenen Immobilienverkäufen der jüngsten Zeit für Kunden der publity sowie aufgrund der insgesamt aufgehellten Geschäftsentwicklung beschlossen, die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 anzuheben. Der Vorstand erwartet aktuell für das Geschäftsjahr 2018 nunmehr Umsatz, EBIT und Jahresüberschuss jeweils um 20 Prozent bis 30 Prozent oberhalb der Werte des Jahres 2017. Diese Prognose bezieht sich auf HGB Rechnungslegung, mögliche positive Effekte im Rahmen einer künftigen IFRS-Rechnungslegung sind nicht berücksichtigt. Bisher hatte das Unternehmen für 2018 einen Umsatz leicht unter dem Vorjahresniveau und EBIT sowie Jahresüberschuss auf dem Niveau des Vorjahres in Aussicht gestellt. Zur positiven Geschäftsentwicklung bei publity tragen neben der Veräußerung des NPL-Portfolios auch erfolgreiche An- und Verkäufe von Immobilien für Kunden ebenso bei wie Vermietungserfolge für Kunden im Rahmen der aktiven manage-to-core Strategie. publity befindet sich derzeit in konkreten Verhandlungen über den Verkauf weiterer großvolumiger Immobilienportfolios für Kunden der publity. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 lag bei 23,6 Mio. Euro, das EBIT bei 16,1 Mio. Euro und der Jahresüberschuss bei 10,1 Mio. Euro. Thomas Olek, CEO und Mehrheitsaktionär von publity: 'Wir werden diese Umsatz- und Ergebniszahlen aus dem vergangenen Jahr im laufenden Jahr deutlich übertreffen. Die operative Delle der vergangenen Quartale haben wir überwunden und sind daraus gestärkt hervorgegangen. Wir haben eine sehr umfangreiche und leistungsfähige Objektdatenbank im deutschen Büroimmobilienbereich aufgebaut, die uns im aktuellen Marktumfeld vor allem beim Objektankauf und in der Vermietung unterstützt. Zudem haben wir unser Netzwerk noch engmaschiger geknüpft und neue Investorengruppen für publity erschlossen.' Der Vorstand Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de 14.11.2018 CET/CEST Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Landsteinerstr. 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5 WKN: 697250, A169GM Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange