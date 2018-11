ROUNDUP 2: Versorger Eon und RWE sehen sich auf Kurs - Aktien gefragt

ESSEN - Die Schere zwischen den Versorgern Eon und RWE geht vor deren groß angelegten Geschäftetausch weiter auseinander. Während Eon in den ersten neun Monaten mehr verdiente und von einem guten Kundengeschäft in Deutschland sowie neuen Windparks profitierte, sinken die Gewinne von RWE wegen schwächerer Kohlegeschäfte weiter. Die Ergebnisse liegen jedoch im Rahmen der Markterwartungen, beide Unternehmen sehen sich zudem auf Kurs zu ihren Jahreszielen. Außerdem arbeiten Eon und RWE weiter an ihrer Transaktion. Die Aktien beider Versorger konnten daher am Mittwoch in einem schwachen Markt zulegen - Eon um 2,5 Prozent, RWE um 1,8 Prozent.

ROUNDUP 2: Wirtschaftskrisen in Südamerika treffen Merck - Ergebnisziel gesenkt

DARMSTADT - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGAA braucht bis zur erhofften Trendwende im kommenden Jahr noch einen langen Atem. Zwar zog im dritten Quartal das kriselnde Geschäft mit Flüssigkristallen an, doch trafen den Konzern die Währungskrisen in Argentinien und Brasilien hart. Merck stellt sich deshalb im Gesamtjahr auf einen noch stärkeren Ergebnisrückgang ein als bisher, traut sich aber nach starken Geschäften mit Arzneien und Laborbedarf mehr Umsatz zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Darmstadt mitteilte.

ROUNDUP: Steigende Mieten bescheren Deutsche Wohnen mehr Gewinn - Aktie legt zu

BERLIN - Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen profitiert weiterhin von den steigenden Mieten in Ballungszentren. Zudem kommen dem Konzern geringere Zinszahlungen entgegen. In den neun Monaten legte das operative Ergebnis (Funds from Operations 1, kurz FFO1) im Jahresvergleich um 11,2 Prozent auf 367,1 Millionen Euro zu, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte.

ROUNDUP: Wirecard rechnet mit anziehendem Wachstum auch im kommenden Jahr

ASCHHEIM - Der Zahlungsabwickler Wirecard ist dank des Booms im Onlinehandel auch für das kommende Jahr überaus optimistisch. "Wir erwarten sowohl für das vierte Quartal 2018 als auch für das kommende Geschäftsjahr 2019 eine starke Beschleunigung des Geschäfts", sagte Vorstandschef Markus Braun am Mittwoch in Aschheim bei München. Die Ergebnisprognose für das laufende Jahr schraubte Wirecard erneut und damit zum dritten Mal nach oben - allerdings hatten Experten ohnehin schon mit mehr gerechnet, als das Management bislang in Aussicht gestellt hatte.

ROUNDUP: BMW kann Rückstand auf Mercedes im Oktober nicht aufholen

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW hinkt bei seiner Stammmarke im Verkauf von Autos dem Rivalen Mercedes-Benz wieder weiter hinterher. Im Oktober verkaufte der Konzern weltweit 171 131 Autos der Marke BMW und damit 1,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Dax -Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte.

ROUNDUP: Bechtle knackt Umsatzmilliarde - Unsichere Margen-Prognose enttäuscht

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle hat sein Wachstum durch einen Zukauf im dritten Quartal deutlich beschleunigt. Der Umsatz stieg von Juli bis September um ein Fünftel auf 1,05 Milliarden Euro und knackte damit erstmals die Milliardenmarke, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch in Neckarsulm mitteilte. Der Geschäftsausblick enttäuschte die Anleger jedoch. An der Börse geriet die Aktie mit einem Abschlag von zuletzt rund 3 Prozent deutlich unter Druck.

ROUNDUP: Leoni warnt vor Problemen auch 2019 - Neuer Chef will Zügel anziehen

NÜRNBERG - Der Autozulieferer und Kabelspezialist Leoni ist angesichts der aktuellen Probleme in der Autoindustrie auch für das kommende Jahr vorsichtig. "Das schwache dritte Quartal 2018 hat uns mit Blick auf das volatile Marktumfeld, aber auch in Bezug auf unsere eigene Leistung vor Herausforderungen gestellt, die uns voraussichtlich über das Kalenderjahr hinaus begleiten werden", sagte der seit September amtierende Vorstandschef Aldo Kamper am Mittwoch in Nürnberg. "Daher ist es umso wichtiger, jetzt entschlossen zu handeln."

ROUNDUP: Salzgitter verdient kräftig - Aktie dennoch unter Druck

SALZGITTER - Der Stahlkonzern Salzgitter hat in den ersten neun Monaten von einem weiterhin florierenden Flachstahlgeschäft in Europa profitiert. Gleichzeitig zeigten die seit Mitte Juli umgesetzten EU-Schutzmaßnahmen gegen steigende Stahlimporte Wirkung.

-ROUNDUP: Tabakkonzern Philip Morris hebt Messlatte für E-Produkte an

-Deutsche Piloten: Grundsatzeinigung bei Ryanair noch in diesem Jahr

-EU-Parlament stimmt für schärfere CO2-Grenzwerte bei Lastwagen

-Tesla macht Model 3 mit europäischen Schnell-Ladesäulen kompatibel

-Linke: Kritik an Einmischung der USA bei Nord Stream 2

-Fusion bei Wirtschaftsprüfern

-ROUNDUP: Grünenthal will mit einer Milliarden-Einkaufstour hoch hinaus

-Schwache Hopfenernte in Deutschland nach Hitze-Sommer

-Borussia Dortmund: Schwächeres Quartal nach hohen Transfererlösen

-ROUNDUP: Beschäftigungssicherung für VW-Mitarbeiter wird verlängert

-Zuschüsse für Nachrüstung von Diesel-Bussen von der EU genehmigt

-ROUNDUP: Münchner Landgericht macht Tempo in Lkw-Kartellverfahren

-ProSiebenSat.1-Chef Conze verspricht: Keine bösen Überraschungen mehr

-ROUNDUP: Deutsche Häfen investieren in digitale Modernisierung

-ROUNDUP: Kaliforniens Großbrände weiter außer Kontrolle - Promis spenden

-ROUNDUP: Grünenthal will hoch hinaus - Milliarden-Einkaufstour in den USA

-Studie: Verkehrswende nur in Ansätzen sichtbar - Auto bleibt dominant°

