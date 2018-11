Sie nennen es "Tabakerhitzungssystem", gemeint ist die E-Zigarette und Philip Morris ist äußerst erfolgreich damit. Doch in den USA geraten die Anbieter der Vapors unter Druck: Zu viele Jugendliche finden Gefallen daran.

Wer morgens über einen Bahnsteig geht, dem mögen die Worte des Vorsitzenden der Geschäftsführung von Philip Morris Deutschland, Markus Essing, seltsam vorkommen: "Wir verfolgen die Vision einer rauchfreien Zukunft." Allein - unter den grauen Rauch der traditionellen Raucher mischt sich heute in der Öffentlichkeit der Dampf der E-Zigaretten mit seinem teils süßlichen Duft.

Die Tabakerhitzer, die Philip Morris vertreibt, heißen IQOS und sind nach Aussagen Essings "eine Erfolgsgeschichte". In der EU zählt der Hersteller nach eigenen Angaben inzwischen 1,3 Millionen, die ihre Rauchgeräte unter anderem in Boutiquen erhalten können, die in der Gestaltung eher an Schuhläden oder Modegeschäfte erinnern.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 hat Philip Morris in der EU einen Umsatz von 577 Millionen US-Dollar erwirtschaftet mit diesen "risikoreduzierten Produkten", wie der Tabakgigant die Geräte nennt. Weltweit lag der Umsatz bei 2,97 Milliarden Dollar.

Statt mit Tabak werden die E-Zigaretten des US-Konzerns mit sogenannten Heets betrieben. Allein in Deutschland werden monatlich 30 Millionen Stück davon verkauft. Nun ist die neueste Version des Gerätes erschienen, täglich ...

