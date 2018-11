NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Mittwoch mit kleinen Gewinnen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 steigt um 0,4 Prozent. Die vorbörslich veröffentlichten Verbraucherpreisdaten entsprachen sowohl insgesamt als auch in der Kernrate den Erwartungen. Befürchtungen, dass die US-Notenbank die Zinsen schneller anheben könnte, dürften damit erst einmal gelindert werden.

Die Ölpreise erholen sich derweil von den heftigen Verlusten, die sie am Dienstag eingefahren hatten. Neben einer Gegenbewegung stützt der wieder etwas nachgebende Dollar die Preise. Der Monatsbericht der Internationalen Energie-Agentur (IEA) weist derweil einen Anstieg der Produktion um 2,6 Millionen Barrel pro Tag mehr als im Vorjahr aus. Die IEA hielt ihre Nachfrageaussichten gegenüber dem Bericht des letzten Monats weitgehend unverändert, prognostiziert jedoch ein fortdauerndes Wachstum der Schieferölförderung in den USA. Bis 2025 dürfte etwa die Hälfte des Wachstums bei Rohöl und Erdgas aus den USA stammen. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI steigt um 1,1 Prozent auf 56,33 Dollar. Brent rückt um 1,2 Prozent vor auf 66,25 Dollar.

Der Euro nähert sich wieder der Marke von 1,13 Dollar. Im Tagestief notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1262 Dollar.

Am Anleihemarkt sinken die Notierungen leicht. Im Gegenzug steigt die Rendite zehnjähriger US-Titel um 1 Basispunkt auf 3,15 Prozent.

Snap unter Druck - SEC untersucht Börsengang

Unter den Einzelwerten verlieren Snap vorbörslich 6 Prozent nach Meldungen, wonach die US-Börsenaufsicht SEC den Börsengang des Social-Media-Unternehmens im Jahr 2017 untersucht.

Daneben dürften überwiegend Geschäftszahlen die Kurse bewegen. Der Kochboxen-Anbieter Blue Apron hat die Erwartungen der Anleger nicht erfüllt. Die Aktie zeigt sch vorbörslich unverändert.

Macy's geben um gut 3 Prozent nach, obwohl der Einzelhändler überraschend gute Zahlen vorgelegt und den Ausblick angehoben hat. Allerdings hat die Aktie seit Jahresbeginn um über 40 Prozent zugelegt.

SVMK hat Drittquartalszahlen über den Markterwartungen vorgelegt. Die Aktie des Softwareunternehmens steigt um 7,6 Prozent.

Tilray verlieren 3,2 Prozent, nachdem das kanadische Pharma- und Cannabisunternehmen für das dritte Quartal Verluste bei gleichzeitiger Verdoppelung des Umsatzes vermeldet hat.

Einen Kurssprung um gut 9 Prozent verzeichnen Resideo Technologies. Das ehemals zu Honeywell gehörende Unternehmen hat offenbar gut ankommende Zahlen vorgelegt und den Ausblick bestätigt.

Amyris verzeichnete im dritten Geschäftsquartal einen Verlust. Im vorbörslichen Handel bricht die Aktie um fast 29 Prozent ein.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,90 0,8 2,89 169,7 5 Jahre 2,99 0,7 2,99 106,8 7 Jahre 3,08 1,1 3,06 82,8 10 Jahre 3,15 1,1 3,14 70,8 30 Jahre 3,37 1,0 3,36 30,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:57 Di, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1300 +0,01% 1,1295 1,1279 -6,0% EUR/JPY 128,77 +0,16% 128,66 128,50 -4,8% EUR/CHF 1,1398 +0,21% 1,1375 1,1376 -2,7% EUR/GBP 0,8719 +0,61% 0,8694 0,8675 -1,9% USD/JPY 113,96 +0,13% 113,90 113,97 +1,2% GBP/USD 1,2958 -0,59% 1,2991 1,3008 -4,1% Bitcoin BTC/USD 6.273,14 -1,2% 6.365,90 6.355,10 -54,1% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,61 -0,61 0,01 Deutschland 10 J. 0,41 0,41 -0,02 USA 2 Jahre 2,90 2,89 1,01 USA 10 Jahre 3,15 3,14 0,74 Japan 2 Jahre -0,15 -0,14 -0,01 Japan 10 Jahre 0,10 0,11 0,05 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,33 55,69 +1,1% 0,64 -3,0% Brent/ICE 66,25 65,47 +1,2% 0,78 +4,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.201,08 1.202,30 -0,1% -1,23 -7,8% Silber (Spot) 14,00 14,00 -0,0% -0,00 -17,4% Platin (Spot) 835,75 839,50 -0,4% -3,75 -10,1% Kupfer-Future 2,70 2,69 +0,5% +0,01 -19,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2018 08:57 ET (13:57 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.