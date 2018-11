Berlin (ots) - Die Bundesregierung legt bei ihrer an diesem Mittwoch beginnenden Sonderklausur zur Digitalisierung in Potsdam eine 154-seitige Umsetzungsstrategie für ihre Vorhaben zur Digitalisierung vor. Das Papier, das dem "Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI" vorliegt und über das der Tagesspiegel (Donnerstagausgabe) berichtet, umfasst insgesamt 111 Vorhaben.



