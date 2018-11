Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Das Volumenwachstum in der globalen Reifenindustrie habe sich im Oktober beschleunigt, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Continental ist seine meistbevorzugte Aktie im Sektor. Die Erwartungen seien hier nach der Gewinnwarnung im August neu ausgerichtet worden./tih/bek Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005439004