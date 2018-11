Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz wollen die Einkommensteuer reformieren. Außerdem will die CDU-Generalsekretärin Unternehmen entlasten - auch Jens Spahn spricht sich für letzteres aus.

Die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz machen sich für umfassende Steuerreformen stark. "Aus meiner Sicht werden wir in absehbarer Zeit eine Steuerreform brauchen", sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Mittwoch in Berlin. Ihr Kontrahent Friedrich Merz forderte eine grundlegende Vereinfachung der Einkommensteuer. Gesundheitsminister Jens Spahn, der Anfang Dezember auf dem CDU-Parteitag ebenfalls als Kandidat ins Rennen um den CDU-Vorsitz geht, sprach sich für eine Senkung der Unternehmenssteuern aus.

"Wir brauchen vor allem eine durchgreifende Vereinfachung der Einkommensteuer für die privaten Haushalt", sagte Merz am Mittwoch in einem Bild-Interview. "Wir müssen bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...