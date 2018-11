Trotz des Durchbruchs bei den Brexit-Verhandlungen schätzt der SPD-Europapolitiker Jo Leinen die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss auf nur 50 Prozent. Die Kuh sei noch nicht vom Eis, erklärte Leinen am Mittwoch und verwies auf Gegner der Vereinbarung in Großbritannien.

Die britische Regierung hatte am Dienstagabend die Einigung auf den Text eines EU-Austrittsabkommens bekannt gemacht. Im britischen Kabinett und Parlament gibt es jedoch Widerstand. "Premierministerin May hat jetzt die Mammutaufgabe vor sich, die Quertreiber in ihrer Partei und ihrer Regierung unter Kontrolle zu bringen und im Unterhaus eine Mehrheit zu organisieren", meinte Leinen.

Gleichzeitig warnte er vor "fatalen Folgen" bei einer Ablehnung durch das Unterhaus. Es gebe keinen Spielraum und keine Zeit für Nachverhandlungen der Kompromisse zur irischen Grenze, betonte Leinen. Ohne eine Garantie für offene Grenzen zwischen Irland und Nordirland werde aber das Europaparlament den Vertrag nicht billigen./vsr/DP/tos

