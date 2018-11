BERLIN (Dow Jones)--Das Verteidigungsministerium hat das Bekenntnis von Kanzlerin Angela Merkel zum Aufbau einer europäischen Armee begrüßt. "Das ist ein lohnendes Ziel. Die Notwendigkeit liegt auf der Hand, dass auch Europa Handlungsfähigkeit gewinnt, dass Europa Eigenständigkeit gewinnt im Sicherheitsbereich", sagte ein Sprecher am Mittwoch in Berlin und trat gleichzeitig auf die Bremse: Die Realisierung einer europäischen Armee stehe "in weiter Ferne". Es müssten noch viele abgestufte Schritte unternommen werden, um dahin zu kommen.

Mit der europäischen Verteidigungsunion sei das Fundament für eine europäische Armee ja schon gelegt worden, sagte der Sprecher. Dazu gebe es im operativen Geschehen gemeinsame Strukturen, beispielsweise mit Niederländern oder Franzosen. Es gebe ein "natürliches Aufwachsen" auch einer rechtlichen Basis sowie gegenseitigen Vertrauens. "So kann das gerne weiter wachsen", sagte er. Eine europäische Armee wäre nicht gegen die Nato gerichtet, sondern könne vielmehr ein starker europäischer Pfeiler in der Nato sein, betonte der Sprecher von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.

Kein Kommentar zu Trump

Merkel hatte sich am Dienstag vor dem Europaparlament in Straßburg für den Aufbau einer europäischen Armee sowie eine gemeinsame europäische Rüstungsexportpolitik ausgesprochen. Sie sprach dabei von einer "Vision" und machte damit ebenfalls deutlich, dass mit einer Realisierung so schnell nicht zu rechnen ist.

Merkel schloss sich mit ihrem Vorstoß einem Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an. US-Präsident Donald Trump wiederum kritisierte die Idee einer europäischen Armee scharf und forderte Europa auf, sich auf die Nato zu konzentrieren. Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz sagte dazu, Trumps Nachricht sei im Kanzleramt "natürlich angekommen, aber wie immer kommentieren wir sie nicht".

