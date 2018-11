Wien (www.fondscheck.de) - Die Hamburger Privatbank Berenberg will nicht nur im Aktiengeschäft Stellen abbauen, sondern auch in anderen Bereichen, etwa in der IT, so die Experten von "FONDS professionell".Um regulatorische Neuerungen wie die Richtlinie Mifid II umzusetzen, sei die IT-Abteilung seit 2016 deutlich aufgestockt worden, habe Unternehmenssprecher Karsten Wehmeier gegenüber Bloomberg erklärt. "Nach einem erfolgreichen Abschluss der Maßnahmen führen wir unser IT-Team nun wieder auf eine Normalgröße zurück." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...