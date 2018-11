Die Investoren in Cannabis-Aktien haben auf die harte Tour gelernt, dass Volatilität in beide Richtungen gehen kann. Selbst als das Interesse der Investoren an der Marihuana-Industrie im Spätsommer und Frühherbst in die Höhe schoss, traten die Aktienkurse der Cannabis-Unternehmen in den letzten Wochen auf die Bremse. Langsam wurde verständlich, wie lange diese Entwicklung dauern würde. Viele der größten Akteure der Branche werden in der nächsten Woche ihre Berichte veröffentlichen und das sollte sowohl die Erinnerungen der Investoren an das riesige Wachstumspotenzial von Cannabis auffrischen als auch Klarheit darüber verschaffen, ob Marihuana-Unternehmen ihr Potenzial voll ausschöpfen. Was du in der nächsten ...

