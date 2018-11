Da sich das Auseinanderdriften des US- vom europäischen Anleihemarkt fortsetzt, stellen die Renditedifferenzen zwischen beiden nun eine Möglichkeit für Händler dar, von dem sogenannten "Carry" zwischen beiden zu profitieren.

"Carry" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Händler eine Rendite erzielen können, indem sie eine Position in der einen Währung gegen eine andere Position in einer anderen Währung stellen, um Unterschiede in den jeweiligen kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen. Im konkreten Fall liegt die Anlagechance in der Rekorddifferenz von 3,47 Prozent zwischen zwei "Safe Haven"-Zinssätzen - zweijährigen US-Staatsanleihen und zweijährigen deutschen Staatsanleihen.

Diese Zinsarbitrage ist jedoch leichter zu erblicken als zu nutzen, da Verluste aus plötzlichen Währungsbewegungen den Ertrag aus dieser Zinsdifferenz auslöschen - oder sogar übertreffen -können. Darüber hinaus könnte sich die Zinsdifferenz schnell reduzieren, wenn sich das Handeln der Zentralbanken ändert. Die Fed scheint jedenfalls entschlossen zu sein, ihre Leitzinsen weiter anzuheben, während die EZB eindeutig nicht bereit ist, aggressiv zu straffen. Das dürfte vorerst für ein Weiterbestehen dieser Zinsdifferenz sprechen, wobei dann immer noch Währungsbewegungen aus ganz anderen Gründen diese Einnahmequelle austrocknen könnten.

Euro und Pfund im Schatten des US-Dollars

Während der steigende US-Dollar alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, waren das britische Pfund und der Euro ...

