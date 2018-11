Hamburg (ots) -



Äthiopien gilt als das Ursprungsland des Kaffees. Das Land im Osten Afrikas ist weltweit bekannt für seine exquisiten Kaffees. Von hier stammen die sorgfältig ausgewählten und von Hand gepflückten Kaffeekirschen für die Rarität des Jahres 2018 von Tchibo: "Äthiopien Aricha".



Das Besondere an dieser Premium-Filterkaffee-Spezialität ist der mild-elegante Geschmack mit einer Nuance reifer Trauben. Dieses Aroma entsteht durch eine besondere Aufbereitung im Ursprungsland. Die kostbare Ernte wird nach dem Pflücken auf "African Beds" in der warmen Sonne getrocknet - ohne dass Fruchtfleisch und Kern zuvor voneinander getrennt werden. Erst anschließend werden die Kaffeebohnen von ihrer Schale befreit und in der Röstung veredelt. Diese sogenannte "ungewaschene" Aufbereitung sorgt für das einzigartige Aroma und den unvergleichlichen Genuss.



Die Rarität des Jahres ist sehr streng limitiert und ist in einer attraktiven weihnachtlich-roten Geschenkaromadose zum Preis von 19,99 Euro pro 250 Gramm ab dem 10. Dezember bei Tchibo erhältlich. Sie ist das ideale Geschenk für Kaffeeliebhaber und alle, die sich einen besonderen Genuss gönnen wollen.



Die Fakten im Überblick:



Name: Rarität des Jahres "Äthiopien Aricha"



Herkunft: Yirgacheffe, Äthiopien



Lage: Aricha, auf einer Höhe von etwa 2.000 Metern



Geschmack: Feiner, milder Kaffee mit einer Nuance reifer Trauben



Qualität: 100 % Arabica-Bohnen



Preis: 19,99 EUR / 250 g ganze Bohne



Verfügbarkeit: Ab dem 10. Dezember 2018 mit einer attraktiven Geschenkdose in den Tchibo Filialen sowie online unter www.tchibo.de erhältlich, solange der Vorrat reicht. www.tchibo.de/raritaet.



