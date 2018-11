Was bisher geschah Die Aktien von Innovative Industrial Properties (WKN:A2DGXH) sanken im Oktober laut Daten von S&P Global Market Intelligence um 15 %. Im November sind sie - bis Freitag - jedoch bereits wieder um 8,6 % gestiegen, dank eines Anstiegs von 6,7 % am Donnerstag. Die Entwicklung ist im größeren Zusammenhang des S&P-500-Indexes zu sehen, der im vergangenen Monat um 6,8 % gefallen ist und in diesem Monat bis Freitag bisher ein Plus von 2,7 % erzielt hat. Innovative Industrial Properties ist ein auf die Marihuana-Industrie fokussierter Immobilienfonds (REIT). Er zielt auf Liegenschaften in Staaten ab, in denen Marihuana für den medizinischen Gebrauch zugelassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...