In einer Sondersitzung hat der Umweltausschuss der Länderkammer eine Empfehlung beschlossen, in der unter anderem die Sonderkürzung für Photovoltaik-Dachanlagen ab 40 Kilowatt zum Jahreswechsel scharf kritisiert wird. Dies stehe im Widerspruch zu Vertrauensschutz und Planungssicherheit, kritisieren die Umweltminister von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.Eine Ländermehrheit hat sich in einer Sondersitzung des Bundesrat-Umweltausschusses für eine Empfehlung eines schnelleren Ausbaus der erneuerbaren Energien in Deutschland angeschlossen. Der Antrag kam aus den Ländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. ...

