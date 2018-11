Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1310 US-Dollar. Gegen Mittag war der Euro noch vorübergehend bis auf 1,1263 Dollar gefallen.Gegenüber dem Franken legte der Euro auf 1,1402 Franken zu, nach 1,1388 Franken am Mittag. Damit hat der Euro wieder die Marke von 1,14 Franken erreicht, unter die er in der letzten ...

