GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für deutsche Wirtschaft

WIESBADEN - Europas Konjunkturlokomotive ist im Sommer die Puste ausgegangen: Gebremst von Problemen der Autoindustrie und schwächelnden Exporten schrumpfte die deutsche Wirtschaft erstmals seit dreieinhalb Jahren wieder. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in einer ersten Schätzung in Wiesbaden mitteilte. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal preisbereinigt um 1,1 Prozent.

ROUNDUP 5: Roms gefährlicher Poker im Schuldenstreit mit Brüssel

ROM/BRÜSSEL - Demonstrativ gelassen zeigen sich Italiens Populisten - obwohl sie den Haushaltsstreit mit der EU nun vollends eskalieren lassen. Vize-Premier Matteo Salvini geht vor dem entscheidenden Termin im Zentrum von Rom schnell noch joggen. Der zweite Vize-Regierungschef Luigi Di Maio betet vor dutzenden Mikrofonen erneut seine Argumentation herunter, warum Italien so viel mehr Schulden machen will als der EU-Kommission lieb ist. Einlenken? Fehlanzeige.

ROUNDUP 3/Brexit-Endspiel: Britisches Kabinett entscheidet über Entwurf

LONDON/BRÜSSEL - Brexit-Endspiel in London: Die britische Regierung entscheidet am Mittwochnachmittag über den umstrittenen Entwurf des Brexit-Abkommens. Die Nerven liegen blank. Denn es geht nicht nur um den Austritt aus der Europäischen Union, sondern auch um das Schicksal der Regierung und insbesondere von Premierministerin Theresa May. Die Minister treffen sich um 15.00 Uhr MEZ. Vorher muss May den Abgeordneten noch im Parlament Rede und Antwort stehen.

Wirtschaft warnt vor ungeregeltem Brexit

BERLIN - Die deutsche Wirtschaft hat erneut vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU gewarnt. Der Präsident des Deutsche Industrie- und Handelskammertags, Eric Schweitzer erklärte am Mittwoch in Berlin: "Der Brexit wird zwar so oder so zu hohen Kosten für die Unternehmen führen, sei es wegen drohender Zölle oder zusätzlicher Brexit-Bürokratie. Ein ungeregelter Brexit wäre allerdings ein Desaster."

Kritik an Regierungsplänen für Fachkräftezuwanderung

BERLIN - Die Pläne der Bundesregierung für ein Fachkräftezuwanderungsgesetz gehen nach Einschätzung von FDP und Grünen nicht weit genug. "Der langersehnte große Wurf bleibt aus", klagte FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae am Mittwoch in Berlin. Die migrationspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Filiz Polat, äußerte die Befürchtung, das geplante Gesetz könnte "ein Dickicht an Bürokratie" werden.

ROUNDUP: Bundesregierung will Milliarden in Künstliche Intelligenz investieren

POTSDAM - Die Bundesregierung will bis zum Jahr 2025 zusätzlich drei Milliarden Euro in die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz investieren. "Wir machen mit der KI-Strategie unseren Anspruch deutlich, Deutschland zu einem führenden Standort für Künstliche Intelligenz zu machen, sowohl in der Forschung als auch in der Anwendung", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch zum Auftakt einer Kabinettsklausur zur Digitalstrategie in Potsdam. Die Bundesregierung gehe davon aus, dass private Investitionen in gleicher Höhe hinzukämen, so dass bis 2025 insgesamt sechs Milliarden Euro zusätzlich investiert würden.

US-Medien: Russland-Untersuchungen vor Weichenstellung

WASHINGTON - Die Russland-Untersuchungen von US-Sonderermittler Robert Mueller könnten vor einer wichtigen Weichenstellung stehen: US-Präsident Donald Trump soll in den nächsten Tagen Antworten auf Fragen Muellers einreichen, wie der US-Sender CNN berichtete. Nach Informationen der "New-York-Times"-Reporterin Maggie Haberman hatte Trump am Montag und Dienstag bis zu 20 Stunden mit seinen Anwälten verbracht, um die Antworten auszuarbeiten.

Französische Regierung hält an Steuererhöhungen fest - Protest

PARIS - Trotz heftigen Protests will Frankreich an den Steuererhöhungen auf Diesel und Benzin festhalten. "Wir werden unsere Meinung nicht ändern", sagte Premierminister Èdouard Philippe am Mittwoch in einem Interview des französischen Senders RTL. Er betonte, beim aktuellen Kurs bleiben zu wollen. Gegen die Entscheidung der Mitte-Regierung regt sich Protest der Opposition und Unmut von Bürgern.

Opec-Präsident: Förderung wird gekürzt falls nötig

FRANKFURT - Das Ölkartell Opec und mit ihm verbündete Rohölförderer werden ihre Produktion kürzen, falls dies angesichts des Ölpreisverfalls nötig sein sollte. Dies sagte der Opec-Präsident und Ölminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Suhail Al Mazrouei, am Mittwoch dem Fernsehsender Bloomberg TV. Es würden alle erforderlichen Schritte unternommen, um den Markt stabil und die Rohölbestände konstant zu halten.

ROUNDUP 2: Uneinigkeit über China und Flüchtlingsdrama überschatten Asean-Gipfel

SINGAPUR - Asean erscheint uneins im Umgang mit zwei drängenden Problemen für die südostasiatische Staatengemeinschaft: Dem Territorialstreit mit China und dem Flüchtlingsdrama um die Rohingya aus Myanmar. Während einige Asean-Mitglieder auf ihrem Gipfel am Mittwoch in Singapur am alten Grundsatz der Nichteinmischung festhielten, äußerten andere deutliche Kritik an "unentschuldbaren" Gräueltaten des Militärs in Myanmar gegen die muslimische Minderheit. Ähnlich gab es Differenzen im Umgang mit den umstrittenen Ansprüchen Chinas auf weite Teile des Südchinesischen Meeres.

