Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Wachstumsrate des Bruttoinlandproduktes in der Tschechischen Republik ist im dritten Quartal auf 2,4% yoy zurückgegangen, berichten die Analysten der DekaBank.Die Quartalswachstumsrate habe sich im Vergleich zu April-Juni (0,7% qoq) auf 0,4% qoq nahezu halbiert. Die monatlichen Zahlen würden vermuten lassen, dass insbesondere die schwächere Exporttätigkeit aufgrund der konjunkturellen Abkühlung in Euroland, insbesondere Deutschland, dafür verantwortlich gewesen sei, während die Inlandsnachfrage nach wie vor solide sei. Der private Konsum werde von der expansiven Fiskalpolitik der ANO-Regierung (Mehrwertsteuersenkungen für einige Güterkategorien, Anhebung der öffentlichen Gehälter) sowie der guten Lage am Arbeitsmarkt, wo die Arbeitslosenquote zuletzt auf einem Rekordtief von 2,3% gelegen habe, unterstützt. ...

