Nein, das sieht nicht gut aus: Wie das Finanz- und Wirtschaftsportal "wallstreet-online" am Mittwoch mitteilte, ist die Aktie des US-amerikanischen Tech-Konzerns Apple derzeit gerade Abwertungen an der Börse ausgesetzt. So habe zum Beispiel der Analyst Robert Cihra von Guggenheim Partners die Apple-Wertpapiere heruntergestuft. Grund: Cihra gehe unter anderem von der Annahme aus, dass der iPhone-Absatz im nächsten Jahr deutlich schwächeln werde, hieß es weiter.

Kursziel gesenkt

Diese Einschätzung ... (Claudia Wallendorf)

Den vollständigen Artikel lesen ...