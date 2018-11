Um 5: DAX scheitert erneut mit Erholungsversuch - Politische Lösungen aber machen Hoffnung

In den Brexit-Verhandlungen kommen sich Europäische Union und Großbritannien näher. Die irische Grenzproblematik ist ausgeräumt, weitere Eckpunkte werden noch in den Hinterzimmern in Brüssel und London verhandelt. Ein Deal nach Schweizer, norwegischer oder kanadischer "Art" ist zwar noch nicht in trockenen Tüchern, gilt aber als wahrscheinlichstes Szenario.

Sollten in den nächsten Wochen die stattfindenden Gespräche zwischen China und den USA nun ebenfalls zu einem guten Ende kommen, könnte das Pendel an der Börse wieder deutlich in Richtung Risiko ausschlagen und den Aktienkursen neue Nahrung geben.

