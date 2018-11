Bern - Effizientere Betriebe, bessere Produkte und mehr Umweltschutz: So stellt sich der Bundesrat die Zukunft der Schweizer Landwirtschaft vor. Dafür sollen die Bauern mehr Geld bekommen.

In der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+), die der Bundesrat am Mittwoch in die Vernehmlassung geschickt hat, ist für die Periode 2022-2025 ein Zahlungsrahmen von 13,915 Milliarden Franken vorgesehen. Das ist etwa gleich viel wie heute. Weil es aber immer weniger Bauern gibt, bleibt mehr für jene, die weitermachen: Laut Bundesrat bekommt 2025 jeder Betrieb im Schnitt monatlich 1000 Franken mehr Subventionen.

Mit der AP22+ will Landwirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann den Landwirten aber vor allem die Möglichkeit geben, aus eigener Kraft mehr Geld zu verdienen. "Die Bauern wollen nicht in erster Linie Subventionen, sondern einen fairen Preis für ihre Produkte", sagte er vor den Bundeshausmedien.

Keine Massenware

Dabei muss ihnen die Politik offenbar ein bisschen auf die Sprünge helfen. So will der Bundesrat die Beiträge für silofreie Milch verdoppeln, auf Kosten der Milch von Kühen, die Silofutter fressen. Mit silofreier Milch lassen sich hochqualitative Rohmilchkäse herstellen, die sich im In- und Ausland besser absetzen lassen als durchschnittliche Massenware.

"Wir wollen Mehrwerte schaffen", erklärte Schneider-Ammann. Qualität und Nachhaltigkeit müssten sich auszahlen. In die gleiche Richtung zielen die Plattform für Agrarexporte und ein einheitliches System für geschützte Ursprungsbezeichnungen von Wein, die der Bundesrat fördern will.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...