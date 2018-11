Essen (ots) - Der Landtagsabgeordneten Moritz Körner aus Mettmann und der ehemalige Bundestagsabgeordnete Michael Kauch aus Dortmund sollen die nordrhein-westfälische FDP als Spitzenkandidaten im kommenden Jahr in die Europawahl führen. Auf diesen Personalvorschlag für die Landesvertreterversammlung am Samstag in Bonn hat sich der Landesvorstand der Liberalen verständigt. Das berichtet die in Essen erscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe). Der 28-jährige Körner, der erst 2017 in den Landtag einzog und dort Obmann der FDP im Untersuchungsausschuss zum Terrorfall Amri ist, soll die beste NRW-Platzierung auf der bundesweiten Europawahlliste erhalten. Der 51-jährige Kauch, der bis 2013 im Bundestag saß, soll als Nummer zwei aus NRW folgen. Angeführt wird die bundesweite Liste von FDP-Generalsekretärin Nicola Beer. Die Liberalen setzten bewusst auf Kandidaten, die Europa als "Zukunftsaufgabe, gerade auch für jüngere Generationen, und nicht als Endstation einer politischen Laufbahn" betrachteten, sagte Johannes Vogel, Generalsekretär der NRW-FDP, zur WAZ. Die FDP wird als Teil der liberalen Parteifamilie ALDE den Europawahlkampf in einem Bündnis mit der Partei von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, La République en Marche, führen. "Wir haben damit nächstes Jahr die Chance, zusammen mit Macron die Mitte in Europa stark zu machen - und nicht die Extremisten", sagte Vogel weiter.



