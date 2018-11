Auf den stärksten Ausverkauf seit drei Jahren folgt die Gegenbewegung. Die heftigen Ausschläge beim Ölpreis zeigen: Die Unsicherheit nimmt zu.

Ein "Blutbad", ein "Absturz par excellence": Der größte Ölpreiseinbruch seit drei Jahren hat bei Ölanlegern in sozialen Netzwerken für Diskussionen gesorgt. Am Dienstagabend war der Ölpreis in der Spitze um mehr als sieben Prozent eingebrochen. Am Mittwoch erholte er sich wieder deutlich.

Die Nordseesorte Brent verteuerte sich zwischenzeitlich um rund drei Prozent auf 67 Dollar pro Barrel (159 Liter). Doch die Nervosität an den Märkten bleibt hoch: Das Handelsvolumen lag laut den Daten des Finanzdienstes Bloomberg 70 Prozent über dem Niveau eines durchschnittlichen Handelstages.

Wie stark sich die Stimmung am Ölmarkt gedreht hat, zeigt der Vergleich zum Vormonat: Anfang Oktober notierte der Brent-Preis noch über 85 Dollar. Doch innerhalb von fünf Wochen hat er sich um 20 Dollar verbilligt. Während die Internationale Energieagentur (IEA) bis vor Kurzem vor einem Angebotsengpass warnte, geht sie in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Bericht nun von einem Angebotsüberschuss aus.

"Die USA verändern als weltweit größter Ölproduzent den Ölmarkt grundlegend", sagt IEA-Chef Fatih Birol in Wien.

Gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...