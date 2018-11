Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch deutlich nachgegeben. Nach einem bereits schwachen Start und einer vorübergehenden Erholung am Nachmittag fielen die Kurse gegen Handelsende auf neue Tagestiefststände zurück. Die Verhärtung der Fronten zwischen Rom und Brüssel im Streit um den italienischen Haushalt sowie schlechte Konjunkturdaten sorgte für grosse Nervosität an den Finanzmärkten. Italien weigert sich im Haushaltsstreit trotz Protesten der EU von seinen Schuldenplänen abzuweichen. In der Nacht hatte die italienische Regierung die EU-Frist verstreichen lassen. Italien steuert nun auf ein Defizitverfahren zu.

In einem nächsten Schritt könnten finanzielle Sanktionen folgen. Italien hat einen doppelt so hohen Schuldenberg wie nach EU-Regeln erlaubt. An den Börsen gibt es Befürchtungen, der Streit könnte in eine neue Schuldenkrise münden. Hinzu kommen die Unsicherheiten, ob die Grundsätze der Brexit-Einigung zwischen Grossbritannien und der EU im Parlament in London durchkommen oder nicht. Der IWF warnt Grossbritannien vor ungeordnetem Brexit.

Der Swiss Market Index (SMI) ging mit einem Minus von 0,93 Prozent auf 8'931,20 Punkten aus dem Handel. Damit konnte das Börsenbarometer die Marke von 9'000 Punkten nicht halten, die sie am frühen Nachmittag zurückerobert hatte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,86 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...