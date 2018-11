USD/JPY auf dem 4-Stundenchart Der USD/JPY handelt in einem Aufwärtstrend über seiner 200-Perioden-Linie (SMA). Der Kurs entwickelt sich in einem potenziell bärischen Keil. Die technischen Indikatoren verlieren allmählich an Fahrt. USD/JPY auf dem 30-Minutenchart Wenn die Bären die Unterstützung bei 113,60 unterschreiten, bestünde Abwärtspotenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...