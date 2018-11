Die Oberbank, in enger Beziehung stehend zu Lenzing-Aufsichtsratmitglied Franz Gasselsberger, hat Lenzing Aktien erworben. In Summe wurden in den vergangenen Tagen 3.500 Aktien zu um die 79,0 Euro das Stück gekauft. In Summe wurden knapp 280.000 Euro investiert, wie Lenzing in Eigengeschäfte-Meldungen bekanntgibt.

Den vollständigen Artikel lesen ...